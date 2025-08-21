Акції британського ритейлера WH Smith впали на 40% через бухгалтерську помилку

Акції британського ритейлера WH Smith різко обвалилися після того, як компанія оголосила про незалежний аудит через бухгалтерську помилку, що призвела до завищення прибутку на £30 млн.

Про це повідомляє The Guardian.

Компанія, яка спеціалізується на продажі різноманітних товарів — від канцелярії до солодощів, — виявила неточності під час підготовки річної звітності.

Помилка стосувалася домовленостей із постачальниками, які надають бонуси у вигляді знижок у разі досягнення певних обсягів продажу. Як з’ясувалося, ці бонуси слід було відобразити у звітності наступного фінансового року, а не поточного, який завершується 31 серпня. Проблема стосувалася виключно північноамериканського бізнесу компанії.

WH Smith повідомила, що очікуваний прибуток її підрозділу у США та Канаді складе лише £25 млн замість прогнозованих £55 млн.

Ринок відреагував миттєво: котирування компанії обвалилися на 40%, а капіталізація скоротилася більш ніж на £500 млн.

За даними The Guardian, цей інцидент "пробудив гіркі спогади" про скандал із Tesco у 2014 році. Тоді ритейлер завищив прибутки на £326 млн, неправильно відобразивши платежі від постачальників. Компанії знадобилися роки, щоб відновитися після фінансової діри у звітності.