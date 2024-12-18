$1 мільйон на жіноче підприємництво: оголошено переможниць грантової програми

65 українських засновниць, керівниць та власниць малого й середнього бізнесу отримали гранти за програмою «СТВОРЮЙ!» з бюджетом в $1 000 000 на розвиток бізнесу у сфері виробництва та переробки.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Отримані кошти грантерки спрямували на масштабування своєї справи: вони вийшли на нові ринки, розширили лінійку продукції, автоматизували виробництво і покращили якість.

Серед переможниць: керівниця сімейної молочної ферми Наталія Кушнір, власниця виробництва бруківки Оксана Бортник, директорка ливарно-механічного заводу у Покровську Наталія Завгородня, власниця виробництва одягу та спорядження для військових Катерина Захарчук, засновниця бренду білизни та одягу для вагітних і годуючих мам Юлія Ключковська та 60 інших українок.

З повним переліком переможниць можна ознайомитись за посиланням.

Зазначається, що за результатами програми, що стартувала наприкінці квітня 2024 року, було розглянуто понад тисячу заявок від підприємиць з усієї України.

У межах грантової програми «СТВОРЮЙ!» було підтримано бізнеси різних виробничих галузей. Лідирує харчова та легка промисловість (зокрема, виготовлення одягу) — 26% та 15% переможниць відповідно. Також грантерки розвивають свій бізнес у сфері меблевого виробництва (11%), виготовленні декору (8%), прикрас (5%), косметики (3%) та будівельних матеріалів (3%).

Нагадаємо:

Грантова програма «СТВОРЮЙ!» започаткована Міністерством економіки України за фінансової підтримки UMAEF. Реалізується KSE Foundation за комплаєнс-підтримки АТ «Ощадбанк» та експертної оцінки KSE Graduate Business School. Ініціатива з бюджетом в $1 000 000 націлена на масштабування та розвиток виробничого бізнесу українок і буде продовжена на другий етап у 2025 році.