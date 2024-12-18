$1 миллион на женское предпринимательство: объявлены победительницы грантовой программы

65 украинских основательниц, руководительниц и владелиц малого и среднего бизнеса получили гранты по программе "СТВОРЮЙ!" с бюджетом в $1 000 000 на развитие бизнеса в сфере производства и переработки.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Полученные средства грантеры направили на масштабирование своего дела: они вышли на новые рынки, расширили линейку продукции, автоматизировали производство и улучшили качество.

Среди победительниц: руководитель семейной молочной фермы Наталья Кушнир, владелица производства брусчатки Оксана Бортник, директор литейно-механического завода в Покровске Наталья Завгородняя, владелица производства одежды и снаряжения для военных Екатерина Захарчук, основательница бренда белья и одежды для беременных и кормящих мам Юлия Ключковская и 60 других украинок.

С полным перечнем победительниц можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что по результатам программы, стартовавшей в конце апреля 2024 года, было рассмотрено более тысячи заявок от предпринимательниц со всей Украины.

В рамках грантовой программы "СТВОРЮЙ!" были поддержаны бизнесы различных производственных отраслей. Лидирует пищевая и легкая промышленность (в частности, изготовление одежды) - 26% и 15% победительниц соответственно. Также грантеры развивают свой бизнес в сфере мебельного производства (11%), изготовлении декора (8%), украшений (5%), косметики (3%) и строительных материалов (3%).

Напомним:

Грантовая программа "СОЗДАВАЙ!" основана Министерством экономики Украины при финансовой поддержке UMAEF. Реализуется KSE Foundation при комплаенс-поддержке АО "Ощадбанк" и экспертной оценке KSE Graduate Business School. Инициатива с бюджетом в $1 000 000 нацелена на масштабирование и развитие производственного бизнеса украинок и будет продолжена на второй этап в 2025 году.