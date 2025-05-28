Зруйнований податковий університет в Ірпені відбудують за проєктом канадської компанії

Переможцем міжнародного архітектурного конкурсу на дизайн-проєкт відбудови головного корпусу Державного податкового університету в Ірпені, зруйнованого під час бойових дій, оголошено архітектурну компанію Stantec (Канада).

Про це повідомила пресслужба університету.

"Відбудова головного корпусу університету — не лише питання інфраструктури. Ми хочемо, щоб це був справді сучасний кампус — інноваційне й комфортне місце для навчання, досліджень та студентського життя.

Водночас для нас важливо залучити міжнародний досвід, щоб спиратися не лише на власне бачення, а й на кращі світові та українські практики", - прокоментував виконуючий обов’язки ректора ДПУ Дмитро Серебрянський.

Stantec – міжнародна компанія зі штаб-квартирою в Едмонтоні. Серед її найвідоміших проєктів – розширення Панамського каналу, проєктування міжнародного аеропорту Ванкувера, а також одного з терміналів аеропорту Торонто.

Нагадаємо, понад половину будівель ДПУ було пошкоджено навесні 2022 року внаслідок активних бойових дій та часткової окупації Ірпеня російськими військовими.

Попри це, навчальний процес було продовжено завдяки швидко проведеному дрібному ремонту, однак у майбутньому університет гостро потребує повноцінного відновлення.

У листопаді 2024 року ДПУ спільно з американськими партнерами оголосив відкритий міжнародний архітектурний конкурс на найкращий дизайн-проєкт для нового головного корпусу.

Для участі в конкурсі зареєструвалися 497 заявників із 86 країн, з яких у підсумку було подано 49 проєктів із 18 країн світу, українських проєктів було подано п'ять.