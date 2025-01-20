ЄС обговорить стратегії відновлення конкурентоспроможності автомобільного сектору

Європейська комісія прийме європейських автовиробників, постачальників і профспілки на першому раунді переговорів 30 січня, метою яких є вироблення планів ЄС щодо захисту галузі, яка переживає важкі часи і є життєво важливою для процвітання блоку.

Про це пише Reuters.

У понеділок Комісія заявила, що проведе перший діалог для обговорення найбільш важливих проблем і потенційних рішень. Комісар з питань транспорту Апостолос Ціцікостас відповідатиме за розробку плану дій.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наприкінці минулого року заявила законодавцям ЄС, що вона розпочне "стратегічний діалог" щодо майбутнього автомобільної промисловості в Європі.

Автовиробники блоку закривають заводи і скорочують робочі місця, оскільки вони намагаються конкурувати з китайськими конкурентами і готуються до американських тарифів після вступу на посаду президента США Дональда Трампа.

Вони також відмовляються від потенційних великих штрафів ЄС, якщо їхні автопарки не відповідатимуть лімітам викидів CO2 у 2025 році, або від угод, які допоможуть уникнути їх, що принесуть вигоду іноземним виробникам електромобілів.

Діалог покликаний допомогти промисловості ЄС наздогнати конкурентів у ключових технологіях, таких як акумулятори, програмне забезпечення та автономне водіння, спростити регулювання, забезпечити конкурентоспроможні виробничі витрати та гарантувати рівні міжнародні правила гри.

В автомобільній промисловості працює понад 13 мільйонів людей, а її внесок в економіку ЄС становить близько 7%.

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Нагадаємо:

Продажі Volkswagen у 2024 році впали на 2,3% до трохи більш як 9 мільйонів автомобілів, оскільки він намагається скоротити витрати вдома і вести цінову війну в Китаї, своєму найбільшому ринку.

Китайські чиновники та автомобільні компанії виявляють інтерес до німецьких заводів Volkswagen, які планують закрити.