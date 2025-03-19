Постачальник чипів із Японії залучає 3 мільярди доларів – найбільше розміщення акцій за 6 років

Японська компанія JX Advanced Metals залучила 3 млрд дол у ході найбільшого з 2018 року розміщення акцій на токійській біржі.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що у перший день торгів їхня вартість зросла на 6,6% до 874 єн (5,85 дол), перевищивши стартову ціну в 820 єн (5,49 дол).

Це розміщення принесло несподіваний прибуток її власнику Eneos, який збереже 42,4% акцій. Найбільший нафтопереробник Японії прагне перейти на низьковуглецевий бізнес і спростити свою структуру. Лістинг відбувся на тлі нестабільності у секторі технологій та напівпровідників.

JX Advanced Metals контролює 60% світового ринку мішеней для розпилення – матеріалів, що використовуються у виробництві напівпровідників. Компанія поступово переходить від традиційної переробки металів до нових технологій. Проте понад 70% її прибутку все ще припадає на мідь та переробку сировини.

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