У "Дії" модернізували сертифікат безпеки

Уночі з 2 на 3 серпня у застосунку "Дія" провели оновлення, яке модернізує сертифікати безпеки застосунку SSL.

Про це повідомляє пресслужба застосунку.

Сертифікати безпеки застосунку SSL це технологія, яка захищає з’єднання між вашим пристроєм і сайтом або застосунком. "Щоб ніхто сторонній не міг втрутитися", – зазначають у "Дії".

Пресслужба застосунку закликає встановити оновлення, аби забезпечити більший захист своїм даним.

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