В "Дії" модернизировали сертификат безопасности
ЕП
В ночь со 2 на 3 августа в приложении "Дія" провели обновление, которое модернизирует сертификаты безопасности приложения SSL.
Об этом сообщает пресс-служба приложения.
Сертификаты безопасности приложения SSL это технология, которая защищает соединение между вашим устройством и сайтом или приложением. "Чтобы никто посторонний не мог вмешаться", - отмечают в "Дії".
Пресс-служба приложения призывает установить обновление, чтобы обеспечить большую защиту своим данным.
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