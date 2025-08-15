Трамп розглядає інвестицію в Intel: акції зросли

Акції Intel зросли на 3% після повідомлень, що уряд США може придбати частку в компанії.

Про це пише Reuters.

Це стало відомо після зустрічі президента Дональда Трампа з генеральним директором Ліп-Бу Танем, під час якої Трамп вимагав його відставки через "конфліктні" зв’язки з Китаєм.

Державна підтримка, на думку аналітиків, може дати Intel час для відновлення збиткового ливарного бізнесу та добудови заводу в Огайо, який відстає від графіка. Водночас залишається проблема технологічного відставання від TSMC, Nvidia та AMD.

Аналітики попереджають: без чіткої стратегії навіть державні мільярди не виправлять конкурентний розрив.

Нагадаємо:

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з корпорацією Intel щодо можливого придбання частки компанії урядом США.

Акції Intel впали на 8% у липні після того, як компанія попередила про вихід з виробництва мікросхем, якщо їй не вдасться залучити великого клієнта.

Колишній генеральний директор Intel Крейг Барретт опублікував звернення, в якому окреслив план порятунку американського виробництва передових чипів.

На його думку, Intel залишається єдиною компанією у США, здатною забезпечити локальне виробництво на рівні TSMC, але не має достатнього фінансування для масштабування.