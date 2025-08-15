Трамп рассматривает инвестицию в Intel: акции выросли

Акции Intel выросли на 3% после сообщений, что правительство США может приобрести долю в компании.

Об этом пишет Reuters.

Это стало известно после встречи президента Дональда Трампа с генеральным директором Лип-Бу Танем, во время которой Трамп требовал его отставки из-за "конфликтных" связей с Китаем.

Государственная поддержка, по мнению аналитиков, может дать Intel время для восстановления убыточного литейного бизнеса и достройки завода в Огайо, который отстает от графика. В то же время остается проблема технологического отставания от TSMC, Nvidia и AMD.

Аналитики предупреждают: без четкой стратегии даже государственные миллиарды не исправят конкурентный разрыв.

Напомним:

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с корпорацией Intel относительно возможного приобретения доли компании правительством США.

Акции Intel упали на 8% в июле после того, как компания предупредила о выходе из производства микросхем, если ей не удастся привлечь крупного клиента.

Бывший генеральный директор Intel Крейг Барретт опубликовал обращение, в котором очертил план спасения американского производства передовых чипов.

По его мнению, Intel остается единственной компанией в США, способной обеспечить локальное производство на уровне TSMC, но не имеет достаточного финансирования для масштабирования.