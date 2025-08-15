Адміністрація Трампа обговорює купівлю частки в Intel

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з корпорацією Intel щодо можливого придбання частки компанії урядом США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Угода могла б підтримати плани Intel побудувати в штаті Огайо великий виробничий хаб, кажуть співрозмовники агентства. Раніше компанія обіцяла зробити цей об'єкт найбільшим у світі заводом з виробництва мікрочіпів, але реалізація проекту неодноразово відкладалася. Розмір можливої частки поки невідомий.

Переговори відбуваються лише через тиждень після того, як президент Трамп закликав звільнити генерального директора Intel Ліп-Бу Тана, звинувативши його в "серйозному конфлікті інтересів" через попередні зв'язки з Китаєм.

Плани з'явилися після зустрічі цього тижня між Трампом і Таном, зазначають джерела. Деталі ще узгоджуються, але ідея полягає в тому, що уряд США оплатить купівлю частки, сказав один зі співрозмовників. Інший застеріг, що плани залишаються гнучкими, і переговори можуть завершитися без угоди.

У четвер акції Intel зросли на 8,9%, закрившись на рівні $23,86 (+7,4%), що дало компанії ринкову вартість близько $104,4 млрд. Після завершення основних торгів вони продовжили зростання ще на 4%.

"Будь-які обговорення гіпотетичних угод слід розглядати як припущення, якщо вони офіційно не підтверджені адміністрацією", - заявив представник Білого дому Куш Десай.

В Intel від коментарів щодо переговорів утрималися. У заяві представник компанії наголосив, що вона "повністю підтримує зусилля президента Трампа щодо зміцнення лідерства США в технологіях і виробництві".

"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження роботи з адміністрацією Трампа для досягнення спільних цілей, але не коментуватимемо чутки або припущення", - зазначили в Intel.

Нагадаємо:

Акції Intel впали на 8% у липні після того, як компанія попередила про вихід з виробництва мікросхем, якщо їй не вдасться залучити великого клієнта.

Колишній генеральний директор Intel Крейг Барретт опублікував звернення, в якому окреслив план порятунку американського виробництва передових чипів.

На його думку, Intel залишається єдиною компанією у США, здатною забезпечити локальне виробництво на рівні TSMC, але не має достатнього фінансування для масштабування.