Маск поскаржився на масштабну кібератаку проти соцмережі X
Getty Images
Соцмережа X перебуває під масштабною кібератакою.
Про це повідомив власник соцмережі X Ілон Маск.
"Відбулася (і досі триває) масштабна кібератака на X" - написав мільярдер.
За словами Маска, соцмережа зазнає хакерських атак щодня, але цього разу було залучено значні ресурси.
"Ймовірно, у цьому бере участь велика координована група або якась країна", - додав він.
Нагадаємо:
Соціальна мережа X веде переговори про залучення коштів від інвесторів за тією ж оцінкою в $44 мільярди, за яку Ілон Маск придбав компанію у 2022 році.