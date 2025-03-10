Маск поскаржився на масштабну кібератаку проти соцмережі X

Соцмережа X перебуває під масштабною кібератакою.

Про це повідомив власник соцмережі X Ілон Маск.

"Відбулася (і досі триває) масштабна кібератака на X" - написав мільярдер.

За словами Маска, соцмережа зазнає хакерських атак щодня, але цього разу було залучено значні ресурси.

"Ймовірно, у цьому бере участь велика координована група або якась країна", - додав він.

Нагадаємо:

Соціальна мережа X веде переговори про залучення коштів від інвесторів за тією ж оцінкою в $44 мільярди, за яку Ілон Маск придбав компанію у 2022 році.