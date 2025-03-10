Маск пожаловался на масштабную кибератаку против соцсети X

Соцсеть X находится под масштабной кибератакой.

Об этом сообщил владелец соцсети X Илон Маск.

"Произошла (и до сих пор продолжается) масштабная кибератака на X" - написал миллиардер.

По словам Маска, соцсеть подвергается хакерским атакам ежедневно, но на этот раз были привлечены значительные ресурсы.

"Вероятно, в этом участвует большая координированная группа или какая-то страна", - добавил он.

Напомним:

Социальная сеть X ведет переговоры о привлечении средств от инвесторов по той же оценке в $44 миллиарда, за которую Илон Маск приобрел компанию в 2022 году.