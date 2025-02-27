Прибыль Nvidia подскочила на 80% на фоне стремительного роста продаж ИИ-чипов

Прибыли и доходы Nvidia стремительно выросли в последнем квартале, поскольку спешка технологических компаний в создании инфраструктуры искусственного интеллекта продолжала подпитывать бурный спрос на ее передовые чипы.

Об этом пишет Financial Times.

Продажи увеличились на 78% в годовом исчислении до $39,3 млрд, что превысило оценку в опросе Bloomberg на уровне $38,3 млрд. Группа ожидает, что в текущем квартале выручка составит $43 млрд.

Чистая прибыль составила $22,1 млрд, что на 80% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года, даже несмотря на то, что операционные расходы выросли почти на 50%.

В течение последних двух лет акции Nvidia были одними из самых эффективных активов на Уолл-стрит, помогая тянуть за собой более широкий рынок, поскольку инвесторы считали, что она станет одним из главных бенефициаров быстрого роста искусственного интеллекта.

Но в этом году акции упали после того, как китайский стартап DeepSeek заявил, что может обучать модели на менее совершенных чипах, чем конкуренты, такие как американская OpenAI.

Генеральный директор компании Дженсен Хуанг в своем заявлении в среду отверг эти опасения, заявив, что спрос на чипы Nvidia последнего поколения Blackwell "удивительный".

Доходы центров обработки данных почти удвоились в квартале, закончившемся 26 января, поскольку крупные технологические компании быстро разработали предложения в области искусственного интеллекта. Доход Blackwell за квартал составил $11 млрд.

Во время телефонного разговора с аналитиками Хуанг отдельно обратился к компании DeepSeek, отметив, что новые модели такие как R1 от DeepSeek, потребляют гораздо больше энергии, чем их предшественники, и их внезапное появление на рынке "зажгло глобальный энтузиазм" к этой технологии.

Напомним:

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает более жесткие ограничения в отношении полупроводниковой отрасли США и оказывает давление на ключевых союзников, чтобы те усилили свои ограничения против китайской чиповой индустрии.

Американские чиновники выясняют, купила ли китайская AI-компания DeepSeek передовые полупроводники Nvidia через третьих лиц в Сингапуре, обойдя ограничения США на продажу чипов, предназначенных для искусственного интеллекта.

Розничные инвесторы купили рекордное количество акций Nvidia в понедельник после того, как опасения относительно дешевой модели искусственного интеллекта от китайского стартапа DeepSeek лишили компанию 17% акций, или 593 миллиарда долларов от ее рыночной стоимости.