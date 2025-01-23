Представники української miltech-індустрії надіслали відкритий лист Трампу

Українсько-американський акселератор MITS та Амерікан Юніверсіті Київ надіслали відкритий лист до президента США Дональда Трампа і Конгресу щодо посилення американсько-українського оборонно-технологічного партнерства.

Про це повідомляє пресслужба акселератор MITS.

Зазначається, що ініціатива спрямована на привернення уваги адміністрації новообраного президента до українських військових інновацій і розвитку співпраці в сфері глобальної безпеки.

У листі наголошується на ключовій ролі українських розробок у сучасній війні, зокрема в сфері безпілотних систем. Українські підприємці у співпраці з військовими та волонтерами створили низку інноваційних технологій: системи управління, стійкі до радіоелектронної боротьби, рішення на основі штучного інтелекту для наведення та навігації, системи виявлення дронів, а також ефективні камери, мотори й двигуни.

Автори закликають США використати українські технології для зміцнення власної обороноздатності та забезпечення технологічної переваги. Вони зазначають, що до 2025 року виробничі потужності України можуть зрости удвічі, що відкриє можливості для зниження залежності американського оборонного сектору від китайських компонентів.

У листі також підкреслюється, що Україна має всі шанси стати стратегічним партнером США завдяки своїм інноваціям, доступному виробництву та природним ресурсам. Втрата цієї співпраці, на думку авторів, лише посилить позиції Китаю та Росії на міжнародній арені.

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