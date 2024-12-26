Підрядник китайської BYD заперечує звинувачення бразильської влади у "рабських умовах" праці

Компанія Jinjiang Group, підрядник китайського виробника електромобілів BYD, заявила, що зображення бразильською владою їхніх працівників як "рабів" не відповідає фактам і що сталося непорозуміння при перекладі.

Про це пише Reuters.

Бразильські органи з питань праці заявили, що виявили 163 громадян Китаю, які працювали в "рабських умовах" на будівельному майданчику заводу, що належить компанії BYD. BYD заявила тоді, що розірвала зв'язки з фірмою, яка найняла робітників.

"Несправедливий ярлик "поневолених" змусив наших працівників відчути, що їхня гідність була ображена, а права людини порушені, що серйозно зачепило гідність китайського народу.", - заявила Jinjiang Group.

Їхню заяву перепостив Лі Юнфей, генеральний менеджер з брендингу та зв'язків з громадськістю компанії BYD. Він звинуватив "іноземні сили" і деякі китайські ЗМІ в "навмисному очорненні китайських брендів і країни та підриві відносин між Китаєм і Бразилією".

BYD будує завод потужністю 150 тис автомобілів на рік спочатку в Бразилії, найбільшому зарубіжному ринку китайського гіганта електромобілів, в рамках планів розпочати виробництво там у 2024 або на початку 2025 року.

Jinjiang Group заявила, що до ситуації призвели проблеми з перекладом і культурні відмінності, і що питання бразильських інспекторів були провокаційними. Компанія також опублікувала відео, на якому група китайських робітників стоїть перед камерою, а один з них зачитує лист, який, спільно підписали робітники.

У листі йшлося, наприклад, про те, що 107 робітників передали свої паспорти компанії для отримання тимчасового посвідчення особи в Бразилії. Бразильські інспектори праці заявили, що компанія вилучила у робітників їхні паспорти.

Нагадаємо:

Бразильські чиновники виявили 163 громадян Китаю, які працювали в умовах, схожих на рабські, на будівельному майданчику заводу, що належить китайському виробнику електромобілів BYD, у штаті Баїя, Бразилія.