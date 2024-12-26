Подрядчик китайской BYD отрицает обвинения бразильских властей в "рабских условиях" труда

Компания Jinjiang Group, подрядчик китайского производителя электромобилей BYD, заявила, что изображение бразильскими властями их работников как "рабов" не соответствует фактам и что произошло недоразумение при переводе.

Об этом пишет Reuters.

Бразильские органы по вопросам труда заявили, что обнаружили 163 граждан Китая, которые работали в "рабских условиях" на строительной площадке завода, принадлежащего компании BYD. BYD заявила тогда, что разорвала связи с фирмой, которая наняла рабочих.

"Несправедливый ярлык "порабощенных" заставил наших работников почувствовать, что их достоинство было оскорблено, а права человека нарушены, что серьезно задело достоинство китайского народа.", - заявила Jinjiang Group.

Их заявление перепостил Ли Юнфэй, генеральный менеджер по брендингу и связям с общественностью компании BYD. Он обвинил "иностранные силы" и некоторые китайские СМИ в "преднамеренном очернении китайских брендов и страны и подрыве отношений между Китаем и Бразилией".

BYD строит завод мощностью 150 тыс автомобилей в год сначала в Бразилии, крупнейшем зарубежном рынке китайского гиганта электромобилей, в рамках планов начать производство там в 2024 или в начале 2025 года.

Jinjiang Group заявила, что к ситуации привели проблемы с переводом и культурные различия, и что вопросы бразильских инспекторов были провокационными. Компания также опубликовала видео, на котором группа китайских рабочих стоит перед камерой, а один из них зачитывает письмо, которое, совместно подписали рабочие.

В письме говорилось, например, о том, что 107 рабочих передали свои паспорта компании для получения временного удостоверения личности в Бразилии. Бразильские инспекторы труда заявили, что компания изъяла у рабочих их паспорта.

Напомним:

Бразильские чиновники обнаружили 163 граждан Китая, которые работали в условиях, похожих на рабские, на строительной площадке завода, принадлежащего китайскому производителю электромобилей BYD, в штате Баия, Бразилия.