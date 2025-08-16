Співробітники OpenAI планують розпродати свої акції на $6 мільярдів

Нинішні та колишні співробітники OpenAI планують продати акції виробника ChatGPT на суму майже 6 мільярдів доларів інвесторам.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Потенційна угода підвищить ціну компанії до 500 мільярдів доларів, порівняно з 300 мільярдами доларів на сьогодні. Потенційними інвесторами стануть SoftBank Group (телекомунікаційний гігант з Японії) та Thrive Capital (американська венчурна фірма).

У Bloomberg News зазначають, що переговори перебувають на початковій стадії, і розмір угоди може змінитися.

Інвестиції посилять роль SoftBank у OpenAI у первинному раунді фінансування на 40 мільярдів доларів.

SoftBank є відомим інвестором у розвиток ШІ та OpenAI.

Завдяки своєму флагманському продукту ChatGPT, OpenAI подвоїла свої доходи за перші сім місяців року, досягнувши річного показника у 12 мільярдів доларів, і, за даними Reuters, до кінця року планує досягти 20 мільярдів доларів.

Акції SoftBank Group зросли на 8% на тлі оптимізму, що технологічний інвестор зможе використати свій багаторічний фокус на штучному інтелекті.