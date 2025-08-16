Сотрудники OpenAI планируют распродать свои акции на $6 миллиардов

Нынешние и бывшие сотрудники OpenAI планируют продать акции производителя ChatGPT на сумму почти 6 миллиардов долларов инвесторам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Потенциальная сделка повысит цену компании до 500 миллиардов долларов, по сравнению с 300 миллиардами долларов на сегодня. Потенциальными инвесторами станут SoftBank Group (телекоммуникационный гигант из Японии) и Thrive Capital (американская венчурная фирма).

В Bloomberg News отмечают, что переговоры находятся на начальной стадии, и размер сделки может измениться.

Инвестиции усилят роль SoftBank в OpenAI в первичном раунде финансирования на 40 миллиардов долларов.

SoftBank является известным инвестором в развитие ИИ и OpenAI.

Благодаря своему флагманскому продукту ChatGPT, OpenAI удвоила свои доходы за первые семь месяцев года, достигнув годового показателя в 12 миллиардов долларов, и, по данным Reuters, до конца года планирует достичь 20 миллиардов долларов.

Напомним:

Акции SoftBank Group выросли на 8% на фоне оптимизма, что технологический инвестор сможет использовать свой многолетний фокус на искусственном интеллекте.