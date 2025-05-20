Обережно, шахраї!: в Telegram з'явились фейкові акаунти українських посадовців

Центр протидії дезінформації зафіксував створення фейкових акаунтів в Telegram президента України Володимира Зеленського, першої леді Олени Зеленської, керівника ОП Андрія Єрмака, голови СБУ Василя Малюка.

Про це повідомляє пресслужба ЦПД.

"У президента, першої леді та керівника Офісу є офіційні акаунти, які мають відповідний знак верифікації (синя пташка), а діяльність голови СБУ висвітлюється на офіційному верифікованому акаунті Служби безпеки України. Всі інші канали є фейковими", – наголосили в повідомленні.

В ЦПД зазначили, що що у деяких випадках фейкові канали створюють на базі старих пабліків криптобірж, перейменовуючи їх.

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