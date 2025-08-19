Nvidia розробляє новий потужний ШІ-чип для Китаю

Nvidia розробляє новий ШІ чип для Китаю на основі своєї новітньої архітектури Blackwell, який буде потужніший за модель H20.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп відкрив можливість для продажу більш потужних чипів Nvidia в Китаї. Однак джерела зазначають, що одержання схвалення від американських регуляторів далеко не гарантоване через глибокі побоювання Вашингтона щодо того, щоб Китай не отримав надмірний доступ до американських технологій штучного інтелекту.

Новий чип B30A матиме конструкцію з одним чипом, що, ймовірно, забезпечить половину обчислювальної потужності більш складної двочипової конфігурації у флагманській прискорювальній карті B300 Nvidia, зазначили джерела.

Конструкція з одним чипом означає, що всі основні елементи інтегральної схеми виготовляються на одному безперервному шматку кремнію, а не розподіляються між кількома чипами.

Новий чип буде оснащений пам'яттю з високою пропускною здатністю та технологією NVLink від Nvidia для швидкої передачі даних між процесорами — функціями, які також є в H20 — чипі, що базується на старішій архітектурі Hopper.

Характеристики чипа ще не остаточно визначені, але Nvidia сподівається доставити зразки китайським клієнтам для тестування вже наступного місяця, повідомили джерела.

Nvidia заявила в повідомленні: "Ми оцінюємо різні продукти для нашого дорожнього плану, щоб бути готовими до конкуренції в межах дозволеного урядами".

"Все, що ми пропонуємо, має повне схвалення відповідних органів та розроблено виключно для корисного комерційного використання", — додали вони.