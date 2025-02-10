Nokia змінює генерального директора, сподіваючись на закінчення 10-річної стагнації
Nokia призначила топ-менеджера Intel на посаду генерального директора, оскільки фінська компанія намагається вийти з десятирічної стагнації цін на акції та доходів.
Про це пише Financial Times.
Джастін Хотард, керівник групи з питань центрів обробки даних та штучного інтелекту компанії Intel, замінить Пекку Лундмарка на посаді генерального директора Nokia з 1 квітня.
Голова ради директорів Nokia Сарі Балдауф сказав, що Хотард має "значний досвід прискорення зростання технологічних компаній, а також великий досвід роботи на ринках штучного інтелекту та центрів обробки даних, які є критично важливими сферами для майбутнього зростання Nokia".
Майбутній гендиректор Хотард сказав: "Я з нетерпінням чекаю початку роботи і з нетерпінням чекаю продовження шляху трансформації Nokia, щоб максимізувати її потенціал для зростання і створення цінності".
Доходи Nokia все ще значно нижчі, ніж у 2016 році, після того, як вона завершила поглинання франко-американського конкурента Alcatel-Lucent, а ціна її акцій також нижча, ніж коли було оголошено про угоду.
Минулого місяця Nokia повідомила про кращі, ніж очікувалося, результати на 2024 рік. Продажі в четвертому кварталі зросли на 10%, але впали на 9% за весь рік.
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Nokia скоротила майже 2000 робочих місць у Китаї в межах масштабної програми скорочення витрат.
Nokia Oyj погодилася придбати Infinera Corp. в рамках угоди, яка оцінює виробника оптичного телекомунікаційного обладнання в $2,3 млрд з урахуванням боргу.