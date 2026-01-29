Багаторічна керівниця Nokia залишає посаду

У фінській компанії Nokia заявили, що довголітня голова Сарі Балдауф планує піти у відставку, а виробник телекомунікаційного обладнання запропонує Тімо Іхамуотілу як її наступника, після того як просування в галузі штучного інтелекту допомогло компанії досягти очікуваних квартальних прибутків.

Про це повідомляє Reuters.

Акції Nokia впали на 6% на початку торгів у Гельсінкі, що є одним з найгірших показників у європейському індексі Stoxx 600.

Балдауф, одна з найдовше працюючих керівників Nokia, очолювала раду директорів з 2020 року після повернення в компанію в 2018 році. Її попередня каденція з 1994 по 2005 рік збіглася з підйомом Nokia як світового лідера на ринку мобільних телефонів.

Іхамуотіла, який вже обіймає посаду заступника голови, був фінансовим директором Nokia з 2009 по 2016 рік. Він планує залишити швейцарську групу ABB до кінця 2026 року.

Порівнянний операційний прибуток Nokia в четвертому кварталі впав на 3% до 1,05 млрд євро (1,26 млрд дол), що в цілому відповідає середній оцінці аналітиків, опитаних LSEG, в 1,01 млрд євро.

Nokia проводить одну з найбільших реструктуризацій з часу продажу свого знакового бізнесу мобільних телефонів більше десяти років тому, покладаючись на попит на штучний інтелект і центри обробки даних, щоб компенсувати слабкі витрати і втрати контрактів у сфері 5G.

Минулого року компанія призначила колишнього керівника Intel Джастіна Хотарда своїм генеральним директором, щоб прискорити перехід. Проте, пов'язані з імпортними тарифами США та слабшим доларом, маржі зазнали удару, що посилило тиск на більш глибоке скорочення витрат.

Чистий обсяг продажів у четвертому кварталі досяг 6,12 млрд євро, що також відповідає прогнозам аналітиків.

Оптичні мережі очолили зростання з підвищенням на 17%, оскільки обсяг замовлень залишався високим, а співвідношення замовлень до виторгу залишалося вище одиниці завдяки попиту на штучний інтелект і хмарні технології.

Nokia вважає цей підрозділ критично важливим для масштабування інфраструктури штучного інтелекту, і планує інвестувати в нього для підтримки довгострокової ефективності, йдеться в повідомленні.

Група очікує, що порівнянний операційний прибуток у 2026 році складе від 2 до 2,5 млрд євро, що аналітики Jefferies у своїй записці про результати назвали "дещо консервативним" прогнозом.

Нагадаємо:

