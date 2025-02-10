Nokia меняет генерального директора, надеясь на окончание 10-летней стагнации

Nokia назначила топ-менеджера Intel на должность генерального директора, поскольку финская компания пытается выйти из десятилетней стагнации цен на акции и доходов.

Об этом пишет Financial Times.

Джастин Хотард, руководитель группы по вопросам центров обработки данных и искусственного интеллекта компании Intel, заменит Пекку Лундмарка на посту генерального директора Nokia с 1 апреля.

Председатель совета директоров Nokia Сари Балдауф сказал, что Хотард имеет "значительный опыт ускорения роста технологических компаний, а также большой опыт работы на рынках искусственного интеллекта и центров обработки данных, которые являются критически важными сферами для будущего роста Nokia".

Будущий гендиректор Хотард сказал: "Я с нетерпением жду начала работы и с нетерпением жду продолжения пути трансформации Nokia, чтобы максимизировать ее потенциал для роста и создания ценности".

Доходы Nokia все еще значительно ниже, чем в 2016 году, после того, как она завершила поглощение франко-американского конкурента Alcatel-Lucent, а цена ее акций также ниже, чем когда было объявлено о сделке.

В прошлом месяце Nokia сообщила о лучших, чем ожидалось, результатах на 2024 год. Продажи в четвертом квартале выросли на 10%, но упали на 9% за весь год.

Напомним:

Nokia сократила почти 2000 рабочих мест в Китае в рамках масштабной программы сокращения расходов.

Nokia Oyj согласилась приобрести Infinera Corp. в рамках сделки, которая оценивает производителя оптического телекоммуникационного оборудования в $2,3 млрд с учетом долга.