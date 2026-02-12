Китайська Lenovo піднімає ціни на ПК через дефіцит пам'яті

Китайська компанія Lenovo Group попередила про проблеми з поставками ПК через погіршення дефіциту мікросхем пам'яті, що охопив галузь.

Про це повідомляє Reuters.

Генеральний директор Ян Юаньцін, після оприлюднення компанією результатів за третій квартал, повідомив, що найбільший у світі виробник ПК підвищив ціни, щоб компенсувати стрімке зростання вартості пам'яті, одночасно прискорюючи просування на швидкозростаючий ринок штучного інтелекту.

Ці коментарі підкреслюють тиск на виробників ПК, оскільки дефіцит пам'яті, спричинений попитом на штучний інтелект, скорочує маржу і загрожує виробничим цілям.

Дохід Lenovo за третій квартал зріс на 18% до 22,2 млрд доларів, перевищивши очікування в 20,6 млрд доларів, але чистий прибуток впав на 21% до 546 млн доларів через витрати на реструктуризацію в розмірі 285 млн доларів.

Реструктуризація має на меті посилити фокус компанії на ринку штучного інтелекту та скоротити витрати на 200 млн доларів протягом трьох років.

Читайте також: Пам'ять на вагу золота: дефіцит DRAM до 2028 року?