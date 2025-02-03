Акції європейських автовиробників падають: причина

Volkswagen AG і Stellantis NV очолили найкрутіше внутрішньоденне падіння європейських автомобільних акцій з квітня, оскільки нові мита США обіцяють скоротити продажі з їхніх заводів у Мексиці.

Про це повідомляє Bloomberg.

Акції VW, який минулого року експортував понад 500 тис автомобілів до США з Мексики, впали на 6,7%, а акції Stellantis, наступного за величиною європейського виробника, знизилися на 7%.

Запроваджені Трампом 25% тарифи на товари з Мексики і Канади, які мають набути чинності у вівторок, ризикують змінити десятиліттями сформовані ланцюжки поставок, особливо для автовиробників, які створили виробничі центри в Мексиці, для постачання в США.

Німецькі постачальники автозапчастин мають понад 330 підприємств у Мексиці, а автовиробники країни володіють там кількома заводами, які у 2023 році випустили 716 тис легкових автомобілів.

Акції виробників розкішних автомобілів BMW AG та Mercedes-Benz Group також впали на 6,5% та 5,3% відповідно.

За даними мексиканського статистичного агентства, минулого року VW експортував 526 535 автомобілів до США з Мексики.

Нагадаємо:

Акції деяких великих європейських автовиробників різко впали у вівторок на тлі невизначеності щодо можливих нових тарифів після вступу Дональда Трампа на посаду президента США.

Європейська комісія прийме європейських автовиробників, постачальників і профспілки на першому раунді переговорів 30 січня, метою яких є вироблення планів ЄС щодо захисту галузі, яка переживає важкі часи і є життєво важливою для процвітання блоку.