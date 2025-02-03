Акции европейских автопроизводителей падают: причина

Volkswagen AG и Stellantis NV возглавили самое крутое внутридневное падение европейских автомобильных акций с апреля, поскольку новые пошлины США обещают сократить продажи с их заводов в Мексике.

Об этом сообщает Bloomberg.

Акции VW, который в прошлом году экспортировал более 500 тыс автомобилей в США из Мексики, упали на 6,7%, а акции Stellantis, следующего по величине европейского производителя, снизились на 7%.

Предложенные Трампом 25% тарифы на товары из Мексики и Канады, которые должны вступить в силу во вторник, рискуют изменить десятилетиями сложившиеся цепочки поставок, особенно для автопроизводителей, которые создали производственные центры в Мексике, для поставок в США.

Немецкие поставщики автозапчастей имеют более 330 предприятий в Мексике, а автопроизводители страны владеют там несколькими заводами, которые в 2023 году выпустили 716 тыс легковых автомобилей.

Акции производителей роскошных автомобилей BMW AG и Mercedes-Benz Group также упали на 6,5% и 5,3% соответственно.

По данным мексиканского статистического агентства, в прошлом году VW экспортировал 526 535 автомобилей в США из Мексики.

Напомним:

<Акции некоторых крупных европейских автопроизводителей резко упали во вторник на фоне неопределенности относительно возможных новых тарифов после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Европейская комиссия примет европейских автопроизводителей, поставщиков и профсоюзы на первом раунде переговоров 30 января, целью которых является выработка планов ЕС по защите отрасли, которая переживает трудные времена и является жизненно важной для процветания блока.