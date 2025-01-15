Львівщина очолила рейтинг регіонів за кількістю електромобілів: хто в топі

У 2024 році український автопарк поповнили 51 700 електромобілів (BEV). Найбільші показники з реєстрації таких авто зафіксовані у п’яти регіонах країни.

Про це повідомляє Укравтопром.

У 2024 році серед регіонів з найвищими показниками реєстрації електромобілів лідирує Львівська область, де було зареєстровано 7314 авто, з яких 91% – вживані. На другому місці столиця України, Київ, із 6618 зареєстрованими електромобілями, з яких 61% становлять авто з пробігом. Київська область, Дніпропетровщина та Одещина також увійшли до п’ятірки лідерів за кількістю електромобілів – 3907 (70% вживані), 3874 (73% вживані) та 3025 (76% вживані) відповідно.

Серед нових електромобілів найбільшим попитом користується Volkswagen ID.4, популярність якого пояснюється його технічними характеристиками та універсальністю. У сегменті вживаних авто Tesla Model Y залишається фаворитом у Києві, Київській області та Дніпропетровщині. Натомість у Львівській та Одеській областях найпопулярнішою моделлю є Nissan Leaf.

Нагадаємо:

Найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні у 2024 році були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

У 2024 році автопарк України поповнили 23,9 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV), що на 39% більше, ніж у 2023 році.