"Київстар" купив валютні ОВДП на понад 5,2 мільярда: навіщо це компанії

Мобільний оператор "Київстар" з грудня 2024 року по квітень 2025 року придбав на позабіржовому ринку номіновані в іноземній валюті облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на понад 5,2 млрд грн.

Про це свідчать дані фінансових операцій з ОВДП на позабіржовому ринку, які є в розпорядженні ЕП.

Зокрема, у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року "Київстар" уклав 11 угод із купівлі номінованих у євро облігацій на понад 4,57 млрд грн. Прибутковість цих цінних паперів становила 3,25%. Погашення відбулося 13 березня 2025 року.

У лютому-квітні цього ж року компанія також уклала вісім угод із купівлі доларових ОВДП на понад 630 млн грн із прибутковістю 4,62%. Ці облігації Міністерство фінансів погасило 24 квітня 2025 року.

За словами джерела ЕП, знайомого з фінансовою ситуацією компанії, "Київстар" розміщує частину вільних коштів в ОВДП. В операторі коментувати цю інформацію відмовилися, посилаючись на внутрішню політику конфіденційності.

Виходячи з наявної в ЕП інформації, всі згадані угоди укладалися в гривні і незадовго до погашення облігацій Міністерством фінансів. Останнє здійснює виплати у валюті, в якій номіновані цінні папери, тобто в євро та доларі відповідно.

Однією з можливих причин таких дій може бути потреба в конвертації гривні у валюту. Річ у тім, що наразі НБУ дозволяє купівлю валюти лише під певні зовнішньоекономічні зобов'язання, зокрема імпорт товарів, послуг або погашення зовнішніх боргів (згідно з постановою №18 від 24.02.2022 з правками №53 від 09.05.2025). Таке регулювання має на меті запобігти відтоку капіталу та стабілізувати валютний ринок.

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