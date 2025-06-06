"Київстар" купив валютні ОВДП на понад 5,2 мільярда: навіщо це компанії

Мобильный оператор "Киевстар" с декабря 2024 года по апрель 2025 года приобрел на внебиржевом рынке номинированные в иностранной валюте облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на более 5,2 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные финансовых операций с ОВГЗ на внебиржевом рынке, которые есть в распоряжении ЭП.

В частности, в период с декабря 2024 года по февраль 2025 года "Киевстар" заключил 11 сделок по покупке номинированных в евро облигаций на более 4,57 млрд грн. Доходность этих ценных бумаг составляла 3,25%. Погашение состоялось 13 марта 2025 года.

В феврале-апреле этого же года компания также заключила восемь сделок по покупке долларовых ОВГЗ на более 630 млн грн с доходностью 4,62%. Эти облигации Министерство финансов погасило 24 апреля 2025 года.

По словам источника ЭП, знакомого с финансовой ситуацией компании, "Киевстар" размещает часть свободных средств в ОВГЗ. В операторе комментировать эту информацию отказались, ссылаясь на внутреннюю политику конфиденциальности.

Исходя из имеющейся в ЭП информации, все упомянутые сделки заключались в гривне и незадолго до погашения облигаций Министерством финансов. Последнее осуществляет выплаты в валюте, в которой номинированы ценные бумаги, то есть в евро и долларе соответственно.

Одной из возможных причин таких действий может быть потребность в конвертации гривны в валюту. Дело в том, что сейчас НБУ позволяет покупку валюты только под определенные внешнеэкономические обязательства, в частности импорт товаров, услуг или погашение внешних долгов (согласно постановлению №18 от 24.02.2022 с правками №53 от 09.05.2025). Такое регулирование имеет целью предотвратить отток капитала и стабилизировать валютный рынок.

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