"Київстар" і Vodafone обміняються частотами для покращення 4G-мережі

Мобільні оператори "Київстар" та Vodafone Україна проведуть обмін частотами у діапазоні 2100 МГц для оптимізації мережі 4G.

Відповідне рішення було прийняте під час засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК) від 15 січня.

Згідно з рішенням, "Київстар" передасть частину прав на використання частот (ліцензію) Vodafone Україна в межах 24 регіонів. Своєю чергою, Vodafone Україна передасть частину своїх частот "Київстару" у 27 регіонах.

Обмін частотами дозволить ліквідувати фрагментацію спектра, створивши безперервні блоки частот. Крім того, абоненти отримають вищу швидкість мобільного інтернету в мережі 4G.

Як зазначила директор департаменту радіочастотного спектра НКЕК Ірина Чернявська, це перший випадок передачі прав між операторами в Україні.

Раніше, 19 листопада 2024 року, мобільні оператори виграли лоти на отримання ліцензій для користування радіочастотами у діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц.

Президент "Київстару" Олександр Комаров тоді зазначав, що обмін частотами дозволить компанії сформувати суцільну смугу у діапазоні 2100 МГц для більш ефективного використання частот під 4G.

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Нагадаємо:

Мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell виграли лоти на придбання ліцензій для користування радіочастотним спектром в діапазонах 2100, 2300 та 2600 МГц.