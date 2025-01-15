"Киевстар" и Vodafone обменяются частотами для улучшения 4G-сети

Мобильные операторы "Киевстар" и Vodafone Украина проведут обмен частотами в диапазоне 2100 МГц для оптимизации сети 4G.

Соответствующее решение было принято во время заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций (НКЭК) от 15 января.

Согласно решению, "Киевстар" передаст часть прав на использование частот (лицензию) Vodafone Украина в пределах 24 регионов. В свою очередь, Vodafone Украина передаст часть своих частот "Киевстару" в 27 регионах.

Обмен частотами позволит ликвидировать фрагментацию спектра, создав непрерывные блоки частот. Кроме того, абоненты получат более высокую скорость мобильного интернета в сети 4G.

Как отметила директор департамента радиочастотного спектра НКЭК Ирина Чернявская, это первый случай передачи прав между операторами в Украине.

Ранее, 19 ноября 2024 года, мобильные операторы выиграли лоты на получение лицензий для пользования радиочастотами в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц.

Президент "Киевстара" Александр Комаров тогда отмечал, что обмен частотами позволит компании сформировать сплошную полосу в диапазоне 2100 МГц для более эффективного использования частот под 4G.

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Напомним:

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell выиграли лоты на приобретение лицензий для пользования радиочастотным спектром в диапазонах 2100, 2300 и 2600 МГц.