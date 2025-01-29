Honda відкликає майже 300 тисяч автомобілів у США через проблему з двигуном

Компанія Honda відкличе 294 612 автомобілів у США для усунення проблеми, яка може призвести до зупинки двигунів або втрати потужності.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що відкликання стосується певних автомобілів Acura MDX Type-S 2022-2025 років випуску, Honda Pilot 2023-2025 років випуску та Acura TLX Type-S 2021-2025 років випуску.

Помилка програмного забезпечення в електронному блоці управління впорскуванням палива (FI-ECU) може призвести до зупинки двигуна або втрати потужності, що збільшує ризик аварії або травмування, повідомляє американський регулятор автомобільної безпеки.

Дилери безплатно перепрограмують програмне забезпечення FI-ECU.

Нагадаємо:

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США розпочали перевірку 295 125 автомобілів Honda. Причиною стало автоматичне екстрене гальмування автомобілів.

Акції Honda Motor Co. зросли більш ніж на 17%, найбільше з серпня, після того, як автовиробник заявив, що викупить акції на суму до 7 млрд дол до грудня наступного року, напередодні угоди, яка передбачає поглинання хворого конкурента Nissan Motor Co.