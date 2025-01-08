BYD привезла сотні китайських робітників до Бразилії за нелегальними візами

Виробник електромобілів BYD привіз сотні китайських робітників з нелегальними візами для будівництва заводу в Бразилії, компанія пообіцяла дотримуватися місцевого трудового законодавства для робітників, які залишаються в країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ключового інспектора праці.

Минулого місяця було виявлено, що 163 з цих робітників, найнятих підрядником BYD, компанією Jinjiang, працювали в умовах, які, за словами бразильської влади, були "подібні до рабських".

За словами Ліан Дурао, яка очолила перевірку, 163 працівники, врятовані в грудні, виїжджають або вже виїхали з Бразилії.

"Все це було нелегально", - сказала Дурао, додавши, що BYD буде оштрафована за кожного працівника, виявленого в такій ситуації, не уточнюючи при цьому загальну суму, яку необхідно буде сплатити.

Вона сказала, що фірма погодилася привести умови праці сотень робітників, які залишаться в країні, у відповідність до бразильського трудового законодавства. За її словами, для роботи на бразильському заводі було залучено близько 500 китайських робітників.

BYD будує завод для виробництва 150 тис автомобілів в рамках планів розпочати виробництво в Бразилії, найбільшому ринку за межами Китаю, на початку цього року. Наразі незрозуміло, чи буде будівництво відкладено через розслідування умов праці на заводі.

Лише у створення заводського комплексу в Баїя компанія інвестувала 620 мільйонів доларів. Майже кожен п'ятий автомобіль BYD, проданий за межами Китаю за перші 11 місяців 2024 року, був проданий у Бразилії.

Нагадаємо:

Бразильські чиновники виявили 163 громадян Китаю, які працювали в умовах, схожих на рабські, на будівельному майданчику заводу, що належить китайському виробнику електромобілів BYD, у штаті Баїя, Бразилія.

Компанія Jinjiang Group, підрядник китайського виробника електромобілів BYD, заявила, що зображення бразильською владою їхніх працівників як "рабів" не відповідає фактам і що сталося непорозуміння при перекладі.