BYD бросает вызов Tesla: оснастит бюджетные авто технологией умного вождения

Китайская компания BYD оснастит свою самую продаваемую доступную серию моделей передовыми функциями автономного вождения, подобными тем, что используются в автомобилях премиум-класса Tesla.

Об этом пишет Reuters.

Основатель BYD Ван Чуаньфу заявил, что BYD будет оснащать все свои брендированные модели стоимостью более 100 000 юаней (13 688 долл) фирменной системой помощи водителю "Божий глаз" (God's Eye).

Система также будет установлена в трех моделях по цене ниже 100 000 юаней, включая гибридный плагин Seal 05 DM-i от 89 800 юаней, сказал он, добавив, что BYD также планирует начать продажи 21-й новой модели, оснащенной этой системой, без уточнения сроков.

В настоящее время BYD предлагает систему God's Eye в моделях по цене от 30 000 долл, в то время как Tesla предлагает эти функции в Китае в своих электромобилях по цене от 32 000 долл.

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Напомним:

Ведущий китайский производитель электромобилей BYD увеличил долю рынка, поскольку китайский автомобильный рынок зафиксировал самый быстрый рост в 2024 году, что позволило BYD перевыполнить свою глобальную годовую цель продаж и обогнать Ford и Honda.

BYD Co. начала последний квартал года с рекордных месячных продаж, выросших на 66% в сезон, который обычно является пиковым для покупки автомобилей в Китае.