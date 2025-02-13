Alibaba будет сотрудничать с Apple над внедрением ИИ: акции выросли до 3-летнего максимума

Apple будет сотрудничать с Alibaba для внедрения искусственного интеллекта в iPhone на китайском рынке.

Об этом пишет Reuters.

После новости о сделке акции Alibaba, торгующиеся на Гонконгской бирже, выросли на 9,2% - до 124,3 гонконгских долларов. Это самый высокий уровень с января 2022 года.

Договоренность Apple и Alibaba положила конец длительным спекуляциям относительно стратегии Apple в сфере искусственного интеллекта в Китае. До этого американская компания вела переговоры с Baidu, ByteDance и Tencent.

В Китае сервисы с искусственным интеллектом, предназначенные для потребителей, требуют одобрения регуляторов. Alibaba и Apple уже подали необходимые документы на рассмотрение местных властей.

В сообщении отмечается, что это решение может стать ключевым шагом в борьбе американской компании за восстановление продаж в Китае, где она сталкивается с жесткой конкуренцией, в частности со стороны Huawei.

Напомним:

Американская компания Apple потеряла статус лидера среди продавцов смартфонов в Китае в 2024 году. Местные бренды Vivo и Huawei обогнали производителя iPhone, ведь годовые поставки Apple в страну сократились на 17%.