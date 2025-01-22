Акції Oracle та компаній виробників чипів ростуть, оскільки Трамп оприлюднив план щодо ШІ

Акції Oracle підскочили майже на 9% після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що компанія зробить великі інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту, поряд з OpenAI і SoftBank.

Про це пише Reuters.

Спільне підприємство під назвою Stargate планує інвестувати 500 мільярдів доларів, щоб допомогти Сполученим Штатам випередити Китай та інших конкурентів у глобальній гонці штучного інтелекту, заявив Трамп у Білому домі у вівторок.

Nvidia, яка постачатиме чіпи для підприємства, зросла на 2,7%, в той час, як інші технологічні партнери проєкту також зросли: Microsoft на 1,1%, а Arm піднялася на 5,5%.

Ф'ючерси на технологічний індекс Nasdaq 100 зросли на 0,8%.

ШІ споживає величезну кількість енергії для забезпечення своєї величезної обчислювальної потужності, що підвищує попит на спеціалізовані центри обробки даних та електроенергію, необхідну для їхнього живлення.

Акції атомної енергетичної компанії Vistra зросли на 3,8%. За останні 12 місяців її акції зросли більш ніж в чотири рази, частково завдяки зростаючому попиту на екологічно чисту, стійку енергію для центрів обробки даних.

Акції виробників серверів штучного інтелекту також зросли: Dell Technologies - на 4,3%, а Super Micro Computer - на 2,7%. Серед інших акцій, компанія Palantir Technologies, що займається аналізом даних ШІ, зросла на 2,2%.