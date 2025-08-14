В Харкові та Бородянці також тестуватимуть 5G

Уряд змінив постанову щодо тестування 5G в Україні, таким чином новітній формат звʼязку тестуватимуть у Львові, Харкові та Бородянці.

Про це повідомив віце-премʼєр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Харків та Бородянка через обстріли зазнали значних руйнувань. Важливо випробувати технологію у найскладніших обставинах. Україна здатна впроваджувати інновації навіть в умовах можливих перебоїв постачання та обмежених ресурсів", – написав Федоров.

Однією із цілей тестування – оцінити потенціал 5G у відбудові міст.

Тестування почнуть вже восени 2025 року.

Нагадаємо:

До 2030 року країна має отримати якісний зв’язок навіть у найвіддаленіших селах, впровадити 5G, гігабітний інтернет та приєднатися до роумінгової зони ЄС.

Кабмін визначив дату остаточного відключення мобільного зв’язку третього покоління (3G) – 31 грудня 2030 року.