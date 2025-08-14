В Харькове и Бородянке также будут тестировать 5G

Правительство изменило постановление о тестировании 5G в Украине, таким образом новейший формат связи будут тестировать во Львове, Харькове и Бородянке.

Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Харьков и Бородянка из-за обстрелов подверглись значительным разрушениям. Важно испытать технологию в самых сложных обстоятельствах. Украина способна внедрять инновации даже в условиях возможных перебоев поставок и ограниченных ресурсов", - написал Федоров.

Одной из целей тестирования - оценить потенциал 5G в восстановлении городов.

Тестирование начнут уже осенью 2025 года.

Напомним:

К 2030 году страна должна получить качественную связь даже в самых отдаленных селах, внедрить 5G, гигабитный интернет и присоединиться к роуминговой зоне ЕС.

Кабмин определил дату окончательного отключения мобильной связи третьего поколения (3G) - 31 декабря 2030 года.