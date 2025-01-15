Євросоюз готує заборону на торгівлю російським алюмінієм: ціни відреагували

Європейська комісія має намір запропонувати заборону на імпорт російського первинного алюмінію в своєму 16-му пакеті санкцій проти Росії у зв'язку з її вторгненням в Україну.

Про це пише Reuters.

Країни ЄС сподіваються ухвалити 16-й пакет обмежень у лютому, на третю річницю великої війни.

Зазначається, що Єврокомісія провела неформальні зустрічі з країнами ЄС, щоб обговорити деталі майбутнього пакету.

Наразі блок, що складається з 27 країн-членів, заборонив алюмінієві вироби, включаючи дріт, труби і фольгу. Вони складають менш як 15% імпорту ЄС цього металу, який використовується в транспортній, пакувальній та будівельній галузях. Значно легший за сталь, алюміній зараз є найкращим металом для виготовлення широкого спектру деталей для електромобілів.

Сполучені Штати і Великобританія заборонили імпорт металів, вироблених в Росії, у 2024 році, але ЄС відмовився слідувати їхньому прикладу через опозицію з боку деяких країн-членів.

Після цієї новини еталонний алюміній на LME сягнув найвищого рівня майже за місяць - 2 602 дол за тонну, але згодом знизився на 0,1% - до 2 576,50 дол за тонну.

За останні два роки імпорт російського первинного алюмінію до ЄС скоротився. У період з січня по жовтень минулого року ЄС імпортував понад 130 000 метричних тонн первинного алюмінію з Росії, або близько 6% від загального обсягу в 2,2 мільйона тонн, згідно з даними постачальника інформації Trade Data Monitor.

Це порівняно з 11% і 19% у відповідні періоди 2023 і 2022 років відповідно.

Компанії з ЄС та США можуть спровокувати перегони за альтернативними близькосхідними постачаннями, в тому числі з Об'єднаних Арабських Еміратів та Бахрейну. За даними Міжнародного інституту алюмінію, у 2024 році регіон виробив майже 9% світових постачань.

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Нагадаємо:

За підсумками 2024 року обсяги вивезення труб великого діаметра (ТВД) з Росії скоротилися більш ніж у чотири рази.