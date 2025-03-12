ЕС отвечает Трампу: введет пошлины на товары из США на 28 миллиардов долларов

Европейский Союз с 1 апреля введет встречные пошлины на американские товары общей стоимостью 26 миллиардов евро (28 миллиардов долларов).

Об этом пишет Reuters.

Такое решение ЕС принял в ответ на полное восстановление пошлин США на сталь и алюминий. Тарифы в размере 25% на весь импорт этих металлов, повышенные администрацией Дональда Трампа, вступят в силу 13 марта.

"Наши контрмеры будут введены в два этапа. Начиная с 1 апреля и полностью с 13 апреля", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ограничения распространятся на широкий спектр американских товаров, в частности на сталь, алюминий, текстиль, бытовую технику, пластмассы, бурбон, мотоциклы, мясо птицы, говядину, яйца, молочные продукты, сахар и овощи.

К середине апреля ЕС также планирует утвердить новый пакет мер в отношении импорта из США.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях наложить пошлины на продукцию из стран ЕС.

Евросоюз может ввести ограничения против крупных технокомпаний из Кремниевой долины, если Дональд Трамп решит ввести пошлины на европейские товары. Это может распространить торговый конфликт и на сферу услуг.

Президент США Дональд Трамп повторил призыв к Европейскому Союзу покупать больше американской нефти и газа, если ЕС хочет избежать новых тарифов.