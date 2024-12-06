ЄС просить США пом'якшення наслідків санкцій проти "Газпромбанку" РФ - Bloomberg

ЄС тисне на США, щоб ті вивчили шляхи пом'якшення американських санкцій проти російського "Газпромбанку", фінансової установи, яка є ключовою для забезпечення постачання російського природного газу до блоку.

Про це пише Bloomberg.

ЄС і США обговорюють тип і обсяг пом'якшувальних заходів після того, як деякі європейські уряди і компанії попередили, що санкції становитимуть ризик для безпеки поставок в регіоні.

Обговорення тривають навіть після того, як Владімір Путін скасував вимогу, щоб іноземні покупці використовували тільки цей банк при купівлі російського газу - крок, спрямований на запобігання впливу обмежень, запроваджених США.

Повідомляється, що варіанти, які розглядаються на переговорах, включають в себе питання про те, чи можна законно здійснювати платежі через люксембурзьку дочірню компанію "Газпромбанку", або ж краще використовувати інші канали платежів.

Під тиском Європи, яка зіткнулася з гострою нестачею газу після вторгнення в Україну, США раніше утрималися від запровадження санкцій проти "Газпромбанку". Тим часом ЄС працював над збільшенням альтернативних поставок, включаючи скраплений природний газ зі США.

Частка російського трубопровідного газу в імпорті ЄС впала з понад 40% у 2021 році до близько 8% 2023 року. Для трубопровідного газу та ЗПГ разом узятих, на Росію припадало менше 15% імпорту. Вона поступилася Норвегії, яка стала головним постачальником блоку з часткою 30%, і США, які забезпечили 19% європейського газу.

Нагадаємо:

Лідер Кремля Путін підписав указ, згідно з яким, розрахунки за російський газ тепер не прив'язані до одного певного банку - "Газпромбанку".

Європейські країни, які досі закуповують російський газ, намагаються знайти спосіб оплачувати поставки після 20 грудня, не порушуючи нових санкцій США.

Туреччина веде переговори зі США щодо пом'якшення режиму санкцій, що дозволить країні продовжувати використовувати російський "Газпромбанк" для оплати імпорту природного газу РФ.

США запровадили санкції проти Газпромбанку, одного з небагатьох великих російських кредиторів, який ще не потрапив до чорного списку, з метою обмежити можливості Кремля фінансувати свої військові зусилля.