Туреччина почала розслідування щодо Spotify після скарги на "провокаційні плейлисти"

Європейська правда

У Туреччині місцевий антимонопольний орган розпочав розслідування щодо музичного стримінгового сервісу Spotify за підозрою в недобросовісній конкуренції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Такі кроки були зроблені після того, як заступник міністра культури зажадав вжити правових заходів щодо "провокаційних" плейлистів, які нібито ображають дружину президента Реджепа Таїпа Ердогана і не поважають іслам.

У заяві турецького антимонопольного відомства йдеться, що розслідування почалось у зв’язку з "різними звинуваченнями у тому, що стратегії та політика, які Spotify реалізує в Туреччині, спричинили порушення конкуренції в музичній індустрії".

У заяві зазначено, що розслідування має на меті встановити, чи надавав Spotify більше висвітлення деяким артистам і чи застосовував недобросовісні практики при розподілі роялті, тим самим порушуючи антимонопольне законодавство.

Перед цим заступник міністра культури Батухан Мумку закликав вжити правових заходів проти Spotify, посилаючись на "відмову" компанії відгукнутися на прохання видалити плейлисти з назвами, які вважаються образливими.

Він вказав на контент, опублікований "під виглядом "плейлистів"... який ігнорує наші релігійні почуття щодо нашого пророка Мухаммеда, навмисно і неприйнятно націлений на вірування, священні цінності та духовний світ нашого народу".

Він також виділив плейлисти, які нібито ображають Еміне Ердоган, дружину президента Реджепа Тайїпа Ердогана, які були "підступно провокаційними та морально неприйнятними".

У своїй заяві Spotify зазначив, що його діяльність відповідає "всім чинним законам". Водночас сервіс пообіцяв співпрацювати зі слідством, хоча йому бракує "детальної інформації про обсяг або напрямок перевірки".

Раніше стало відомо, що у Туреччині заблокували доступ до чат-бота зі штучним інтелектом Grok.

Також у Польщі не виключили того, що можуть заблокувати роботу соцмережі Х в країні на тлі того, як чат-бот Grok публікував антисемітські висловлювання, а також образливі коментарі на адресу прем'єр-міністра Дональда Туска.