Трамп скасовує обмеження на експорт до Китаю, щоб зустрітись з Сі Цзіньпіном

Сполучені Штати призупинили обмеження на експорт технологій до Китаю, щоб уникнути шкоди для торговельних переговорів із Пекіном і допомогти президенту Дональду Трампу організувати зустріч із президентом Сі Цзіньпіном цьогоріч, повідомили джерела, обізнані з ситуацією.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США, яке відповідає за експортні обмеження, отримало останніми місяцями вказівку уникати різких заходів щодо Китаю, повідомили вісім осіб, серед яких чинні та колишні чиновники США.

Представники США і Китаю зустрінуться в Стокгольмі в понеділок для третього раунду торговельних переговорів після попередніх зустрічей у Женеві та Лондоні.

Поки Трамп прагне уникнути дій, які можуть зашкодити зусиллям із зустрічі з Сі, деякі чиновники наголошують, що США обмежені в експортних контролях через ризик того, що Китай відповість обмеженням експорту рідкісних земель і магнітів до США, як це сталося вперше в травні.

Раніше цього року Трамп планував обмежити експорт технологій до Китаю. У квітні його команда повідомила Nvidia, що заблокує експорт чіпа H20, який був розроблений для китайського ринку після того, як адміністрація Байдена обмежила експорт досконаліших чіпів. Однак Трамп змінив своє рішення після прямого лобіювання з боку генерального директора Nvidia Дженсена Хуана.

H20 став фокусом боротьби між службами безпеки, які стверджують, що чип допоможе китайському військовому сектору, і Nvidia, яка каже, що блокування експорту американських технологій змусить китайські компанії прискорити інновації.

Двадцять експертів з безпеки та колишніх чиновників, серед яких Метт Поттінджер, колишній заступник радника з національної безпеки в першій адміністрації Трампа, у понеділок напишуть листа секретареві з торгівлі Говарду Лутнику, щоб висловити стурбованість.

"Цей крок є стратегічною помилкою, яка ставить під загрозу економічну і військову перевагу США в галузі штучного інтелекту", ідеться в листі, з яким ознайомився Financial Times.

Лист також підписали Девід Фейт, колишній старший технологічний радник у Раді національної безпеки в нинішній адміністрації Трампа, і Ліза Тобін, яка служила в Раді національної безпеки під час першого терміну Трампа. Підписав також Кайл Басс, прихильник Трампа і засновник Hayman Capital Management.

Експерти заявили, що H20 є "потужним прискорювачем можливостей Китаю в галузі передового штучного інтелекту", який перевершує H100, досконаліший чіп Nvidia, заблокований для експорту в Китай, в одному важливому аспекті.

Вони сказали, що H20 перевищує H100 за показником "висновків" - виконання функцій штучного інтелекту, а не навчання моделей ШІ - і допоможе створювати автономні бойові системи, платформи для розвідки та інші військові досягнення.

Нагадаємо:

Китайські IT-компанії, які самостійно розробляють передові мікрочіпи для виробництва на Тайвані, найбільше постраждали від обмежень США на програмне забезпечення для проєктування електроніки.