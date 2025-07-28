Трамп отменяет ограничения на экспорт в Китай, чтобы встретиться с Си Цзиньпином

Соединенные Штаты приостановили ограничения на экспорт технологий в Китай, чтобы избежать ущерба для торговых переговоров с Пекином и помочь президенту Дональду Трампу организовать встречу с президентом Си Цзиньпином в этом году, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, которое отвечает за экспортные ограничения, получило в последние месяцы указание избегать резких мер в отношении Китая, сообщили восемь человек, среди которых действующие и бывшие чиновники США.

Представители США и Китая встретятся в Стокгольме в понедельник для третьего раунда торговых переговоров после предыдущих встреч в Женеве и Лондоне.

Пока Трамп стремится избежать действий, которые могут повредить усилиям по встрече с Си, некоторые чиновники отмечают, что США ограничены в экспортных контролях из-за риска того, что Китай ответит ограничением экспорта редких земель и магнитов в США, как это произошло впервые в мае.

Ранее в этом году Трамп планировал ограничить экспорт технологий в Китай. В апреле его команда сообщила Nvidia, что заблокирует экспорт чипа H20, который был разработан для китайского рынка после того, как администрация Байдена ограничила экспорт более совершенных чипов. Однако Трамп изменил свое решение после прямого лоббирования со стороны генерального директора Nvidia Дженсена Хуана.

H20 стал фокусом борьбы между службами безопасности, которые утверждают, что чип поможет китайскому военному сектору, и Nvidia, которая говорит, что блокирование экспорта американских технологий заставит китайские компании ускорить инновации.

Двадцать экспертов по безопасности и бывших чиновников, среди которых Мэтт Поттинджер, бывший заместитель советника по национальной безопасности в первой администрации Трампа, в понедельник напишут письмо секретарю по торговле Говарду Лутнику, чтобы выразить обеспокоенность.

"Этот шаг является стратегической ошибкой, которая ставит под угрозу экономическое и военное преимущество США в области искусственного интеллекта", говорится в письме, которое было ознакомлено Financial Times.

Письмо также подписали Дэвид Фейт, бывший старший технологический советник в Совете национальной безопасности в нынешней администрации Трампа, и Лиза Тобин, которая служила в Совете национальной безопасности во время первого срока Трампа. Подписал также Кайл Басс, сторонник Трампа и основатель Hayman Capital Management.

Эксперты заявили, что H20 является "мощным ускорителем возможностей Китая в области передового искусственного интеллекта", который превосходит H100, более совершенный чип Nvidia, заблокированный для экспорта в Китай, в одном важном аспекте.

Они сказали, что H20 превышает H100 по показателю "выводов" - выполнение функций искусственного интеллекта, а не обучение моделей ИИ - и поможет создавать автономные боевые системы, платформы для разведки и другие военные достижения.

Напомним:

Китайские IT-компании, которые самостоятельно разрабатывают передовые микрочипы для производства на Тайване, наиболее пострадали от ограничений США на программное обеспечение для проектирования электроники.