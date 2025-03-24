Трамп угрожает 25% пошлинами всем странам, покупающим нефть у Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что будет вводить 25% пошлины для любой страны, которая покупает нефть и газ из Венесуэлы, ссылаясь на миграцию и членов преступных группировок в США.

Об этом он написал в своем посте на Truth social, передает Bloomberg.

"Любая страна, которая покупает нефть или газ у Венесуэлы, будет вынуждена платить Соединенным Штатам 25% пошлины на любую торговлю с нашей страной.

Вся документация будет подписана и зарегистрирована, а тариф вступит в силу 2 апреля 2025 года, в ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ АМЕРИКИ", - написал Трамп на своей странице.

Этот шаг может повлиять на Китай, который является основным покупателем нефти из Венесуэлы

Венесуэльскую нефть покупают и сами США.

Экспорт венесуэльской нефти вырос до пятилетнего максимума в феврале, прежде чем администрация Трампа заставила американскую Chevron Corp. свернуть свою деятельность в стране до 3 апреля.

Напомним:

В США стартуют двухнедельные слушания относительно возможного введения пошлины на китайские грузовые суда.