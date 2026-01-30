Трамп судитиметься з податковою та Мінфіном США

Президент США Дональд Трамп подав позов до федерального суду Маямі проти податкової служби та Міністерства фінансів США через розкриття його податкових декларацій ЗМІ у 2019 та 2020 роках.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп, його дорослі сини та компанія звинувачують державні органи США в недотриманні заходів, що мали запобігти витоку їхніх податкових декларацій до "лівих ЗМІ", маючи на увазі New York Times або ProPublica.

Водночас, працівник податкової служби Чарльз Літтлджон, що здійснив виток декларацій Трампа, постав перед судом ще в 2023-2024 роках, визнав свою провину та був засуджений до 5 років ув'язнення.

Скотт Бессент, міністр фінансів США та виконавець обов'язків голови податкової служби США не є відповідачем у справі. Проте Трамп все одно буде судитися з органами, що належать до виконавчої влади, яку він очолює як президент США.

Нагадаємо:

У 2020 році завдяки статті від The New York Times стало відомо, що Трамп до свого президентства роками не платив податки.

Після цього він подав судовий позов на 100 млн дол проти The New York Times, але програв справу і був змушений сплатити 400 тис дол компенсації.