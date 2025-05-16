Стало відомо, скільки ще можуть діяти мита Трампа проти Китаю

Мита президента США Дональда Трампа на китайські товари, ймовірно, залишаться на рівні, який суттєво обмежує експорт з Китаю до США щонайменше до кінця 2025 року.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на аналітиків.

Згідно з опитуванням Bloomberg, у якому взяли участь 22 представники інвестиційних фондів, банків і дослідницьких компаній з Азії, Європи та США, нинішні мита США (введені цього року) ймовірно залишатимуться на рівні 30% до кінця 2025 року.

Це значно менше, ніж до нинішнього "потепління", однак такий рівень, за підрахунками Bloomberg Economics, може скоротити китайський експорт до США на 70% у середньостроковій перспективі.

Опитування проводилося у середу та четвер. Його результати свідчать про низькі очікування щодо того, що торгові переговори швидко скасують мита, запроваджені Трампом у другому президентському терміні. Офіційна статистика, яку мають оприлюднити в понеділок, ймовірно покаже уповільнення промислового виробництва Китаю в квітні — через тиск з боку мит і погіршення експорту.

"Очікуємо, що переговори завершаться поверхневими домовленостями", — сказала Келлі Чен, економістка DNB Bank. — "До проміжних виборів у США 2026 року залишилося замало часу, аби позиції сторін суттєво змінилися".

Перспективи залишаються невизначеними: прогнози щодо мит сильно розходяться. Семеро учасників опитування вважають, що мита можуть знизитися нижче 30% протягом шести місяців, тоді як шестеро — що ставки зростуть.

Якщо США та Китай укладуть повноцінну торговельну угоду, мита можуть впасти до 20% — такий медіанний прогноз.

90-денна пауза в торговій війні почалася в середу: сторони тимчасово знизили взаємні мита.

Більшість опитаних прогнозують, що мита, запроваджені ще в перший термін Трампа, залишаться. Їхнє середнє значення — близько 12%. Їхнє скасування було б великою поступкою, яка може викликати невдоволення його виборців.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення "великого прогресу" у відносинах з Китаєм після першого дня переговорів у Женеві.

Сполучені Штати пообіцяли зменшити мита на китайський імпорт до 30% із попередніх 145%, а Китай – до 10% із 125%. Ці умови діятимуть протягом 90 днів.