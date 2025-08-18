Стало відомо, яку частку акцій Intel хоче придбати адміністрація Трампа

Адміністрація Трампа веде переговори про придбання близько 10% акцій Intel Corp., що може зробити США найбільшим акціонером компанії-виробника чипів, який зараз переживає складні часи.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Федеральний уряд розглядає можливість інвестицій в Intel шляхом перетворення частини або всіх грантів компанії за програмою US Chips and Science Act у акції. Intel має отримати $10,9 мільярда грантів для виробництва як цивільної, так і військової продукції.

Ця сума майже покриває вартість запланованої частки. За поточною ринковою вартістю Intel 10% акцій компанії оцінюються в близько $10,5 мільярда. Точний розмір частки, а також чи буде план реалізований, поки що не визначено.

Прессекретар Білого дому Куш Десай відмовився коментувати подробиці, заявивши, що жодна угода не буде офіційною, поки її не оголосить адміністрація. Представники Intel поки не відповіли на запит щодо коментарів.

Офіційний представник Білого дому також висловив можливість, що адміністрація може перетворити інші гранти за програмою Chips Act на акціонерні частки. Невідомо, чи отримала ця ідея широку підтримку серед посадовців, або чи обговорювали її з компаніями, які можуть бути задіяні.

Новина про можливу державну інвестицію в Intel спричинила різке зростання вартості акцій компанії після того, як Bloomberg News вперше повідомило про переговори між американськими чиновниками та представниками компанії минулого тижня.

Акції Intel, які знизилися на 1,3% у понеділок на Нью-Йоркській біржі, піднялися на 23% за минулий тиждень — їх найкраще зростання за тиждень з лютого.

Як і для всіх переможців програми Chips Act, грантові кошти для Intel мали надходити поетапно, залежно від досягнення певних проектних етапів. Станом на січень Intel отримала $2,2 мільярда грантів.

Невідомо, чи буде ця сума включена в можливу акціонерну частку, чи отримала компанія додаткові транші свого гранту після приходу Дональда Трампа до влади, а також на якому етапі Intel отримуватиме кошти за можливу акціонерну частку.

Нагадаємо:

Адміністрація президента США Дональда Трампа веде переговори з корпорацією Intel щодо можливого придбання частки компанії урядом США.

Колишній генеральний директор Intel Крейг Барретт опублікував звернення, в якому окреслив план порятунку американського виробництва передових чипів.

На його думку, Intel залишається єдиною компанією у США, здатною забезпечити локальне виробництво на рівні TSMC, але не має достатнього фінансування для масштабування.