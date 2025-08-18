Стало известно, какую долю акций Intel хочет приобрести администрация Трампа

Администрация Трампа ведет переговоры о приобретении около 10% акций Intel Corp., что может сделать США крупнейшим акционером компании-производителя чипов, который сейчас переживает сложные времена.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Федеральное правительство рассматривает возможность инвестиций в Intel путем преобразования части или всех грантов компании по программе US Chips and Science Act в акции. Intel должна получить $10,9 миллиарда грантов для производства как гражданской, так и военной продукции.

Эта сумма почти покрывает стоимость запланированной доли. По текущей рыночной стоимости Intel 10% акций компании оцениваются в около $10,5 миллиарда. Точный размер доли, а также будет ли план реализован, пока не определен.

Пресс-секретарь Белого дома Куш Десай отказался комментировать подробности, заявив, что ни одна сделка не будет официальной, пока ее не объявит администрация. Представители Intel пока не ответили на запрос о комментариях.

Официальный представитель Белого дома также высказал возможность, что администрация может превратить другие гранты по программе Chips Act в акционерные доли. Неизвестно, получила ли эта идея широкую поддержку среди чиновников, или обсуждали ли ее с компаниями, которые могут быть задействованы.

Новость о возможной государственной инвестиции в Intel вызвала резкий рост стоимости акций компании после того, как Bloomberg News впервые сообщило о переговорах между американскими чиновниками и представителями компании на прошлой неделе.

Акции Intel, которые снизились на 1,3% в понедельник на Нью-Йоркской бирже, поднялись на 23% за прошедшую неделю - их лучший рост за неделю с февраля.

Как и для всех победителей программы Chips Act, грантовые средства для Intel должны были поступать поэтапно, в зависимости от достижения определенных проектных этапов. По состоянию на январь Intel получила $2,2 миллиарда грантов.

Неизвестно, будет ли эта сумма включена в возможную акционерную долю, получила ли компания дополнительные транши своего гранта после прихода Дональда Трампа к власти, а также на каком этапе Intel будет получать средства за возможную акционерную долю.

Напомним:

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с корпорацией Intel относительно возможного приобретения доли компании правительством США.

Бывший генеральный директор Intel Крейг Барретт опубликовал обращение, в котором очертил план спасения американского производства передовых чипов.

По его мнению, Intel остается единственной компанией в США, способной обеспечить локальное производство на уровне TSMC, но не имеет достаточного финансирования для масштабирования.